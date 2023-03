19/03/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Små, overskuelige hjem skal give anbragte unge ro i en svær tid

De seneste år er interessen for billige, bæredygtige miniaturehuse på hjul, også kaldet tiny houses, steget herhjemme. I et nyt pilotprojekt i Odsherred skal de små boliger skabe trygge rammer for sårbare unge.