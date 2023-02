28/02/2023 KL. 13:00

Mit univers: »Jeg synes, glas giver en kæmpemæssig lethed til rummet«

Som boligstylist og kreativ konsulent bliver Sussie Frank konstant eksponeret for nye idéer og udtryk, og derfor kan det ske, at hun kommer til at male en dør i familiens hjem i Randers – selv om hun og manden egentlig var enige om, at renoveringen var overstået.