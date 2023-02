Hække og hegn kan indramme haven, skærme for nysgerrige blikke eller skabe rum og zoner

I alle haver findes der vist hegn og/eller hække til et eller andet formål. Oplagt til at afmærke matriklen mod gade og naboer, men hegn/hække kan også bruges til mange andre formål: at skærme for vind, hindre indsyn fra forbipasserende og omvendt skjule en grim udsigt – ligesom du kan skabe rum i haven og dele den op, for blot at nævne enkelte muligheder.