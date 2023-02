Sådan toptuner du din køkkenhave – uden at blive stresset og ruineret

Før jeg gik i gang med denne bog, tænkte jeg længe over, hvilken retning jeg skulle gå med den. Der er findes jo allerede et utal af havebøger, der trin-for-trin beskriver dyrkningen af forskellige afgrøder. Men at finde oplysninger om, hvordan man får sin køkkenhave til at give flest mulige afgrøder, er ikke helt nemt. Mit hovedformål er derfor