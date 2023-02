20/02/2023 KL. 20:20

Usikre tider på boligmarkedet kan få ejendomsmæglere og boligejere til at tage nye midler i brug

Energikrise, inflation og stigende renter påvirker boligmarkedet og gør det sværere for landets ejendomsmæglere at få afsat de varer, de har på hylderne. Det kan betyde, at begrebet homestaging, der især er kendt i USA, bliver mere udbredt herhjemme.