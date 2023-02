I mange år har campingvognen været en populær ferieform overalt i landet. Men det kærkomne afbræk fra hverdagen, som en campingvogns beskedne kvadratmeter skulle give, er nu blevet decideret dagligdag for et stigende antal danskere. Flere steder i landet oplever campingpladsejere nemlig en voksende interesse for helårsbeboelse, blandt andet Dragør Kommune.