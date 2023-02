Han klipper ikke stauderne ned og værner om de åbne græspletter: Se Harry Pieriks smukke vinterhave

Februar er ikke umiddelbart det mest oplagte tidspunkt at kigge haver på, men ikke desto mindre var jeg for nogle år siden med Haveselskabet (www.haveselskabet.dk) på en haverejse til Holland, der blandt andet bød på en vintergækfestival og besøg i et par private haver. I dem oplevede jeg ved selvsyn, at en have sagtens kan rumme store