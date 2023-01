På både verdensplan og i det hjemlige har året været fyldt med uro og usikkerhed, affødt af krigen i Ukraine. Det har betydet stigende priser og inflation, og også frygten for vores klima og biodiversiteten har fået tag i os. Det er måske grunden til, at den interesse for haver, der begyndte under coronanedlukningen, stadigvæk er stigende.