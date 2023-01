07/01/2023 KL. 14:00

Et Friis & Moltke-hus anno 2023

Komforten til en nutidsfamilie vil de have. Men bortset fra det går Alberte og Thomas Karmark Dreyer all in på arkitektur, farver, indretningsstil og møbler fra perioden omkring 1959, hvor deres villa i Højbjerg blev tegnet af de flittige Aarhus-arkitekter Friis & Moltke.