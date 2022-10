Efterårsfarverne har indtaget de skovrige landskaber i Det Midtjyske Søhøjland, som ud over de tre store Himmelbjergsøer også er kendt for mange mindre søer. Vejene bugter sig forbi juletræsplantager fyldt med tusindvis af bittesmå juletræer, som en skønne dag står og pynter i en stue eller foran et rådhus i december.

Og midt i de naturskønne områder ligger et stort landsted bestående af hovedhus, lade og stald, hvor designer, mentor og barnebarn af møbelarkitekt Børge Mogensen, Emilie Mogensen bor. Hun flyttede ind sammen med sin familie fra et mindre hus inde i Ry for to et halvt år siden, da de gerne ville have mere plads, langt til naboerne og en fredfyldt oase.