Græskar til pynt og nytte

Græskarrenes tid er kort, men lige nu er det højsæson, og ethvert supermarked med respekt for sig selv har både ”Halloweengræskar” og de fine, små pyntegræskar. Det er en trend, der for alvor har taget fart i de seneste år, hvor det nu er lige så naturligt for børn at fejre Halloween som fastelavn.

Jeg har altid været dybt