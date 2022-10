23/10/2022 KL. 17:00

Stortest af soundbarer til tv'et: Få stadionlyden helt ind i stuen

En diskret soundbar under dit tv kan gøre underværker for lyden i film, spil og sport. Den nyeste teknologi gør det muligt at få stor surround alene fra din soundbar. Kobler du subwoofer og satellitter på, bliver det endnu vildere. Her tester vi seks forskellige løsninger.