Vild og favnende have løb med opmærksomheden på CPH Garden

Denne sommer løb Haveselskabets blomster- og haveudstilling CPH Garden af stablen for tredje gang. Egentlig skulle den have været afholdt allerede sidste år, men det satte coronarestriktionerne en stopper for. Heldigvis lykkedes det i år!

Udstillingen varede fire dage, og den rummede alt, hvad et havehjerte kan begære. Det mest