07/08/2022 KL. 14:00

Med rustikke højbede har de skabt mange små rum og oplevelser i den lille rækkehushave

Selv om man kun råder over cirka 50 kvadratmeter baghave, er det muligt at skabe både struktur og sansebombardement. Det er lykkedes ejerne af denne lillebitte have, der rummer et både velfungerende og frodigt havedesign.