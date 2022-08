Skulpturerne ved Tipperne: »Her er det en særlig forpligtelse at skabe diskrete bygninger, der skal bidrage til at sikre arternes fremtid«

Ved den jyske vestkyst, på spidsen af en halvø i den sydvestlige del af Ringkøbing Fjord, ligger Tipperne. Et fuglereservat, der er et af de vigtigste stop på ruten for mange trækfugle og stedet for Europas ældste sammenhængende registrering og optælling af fugle. Også som yngleområde for arter som klyden, stor kobbersneppe, viben og brushanen, blandt