I disse år vil avisbude og reklameomdelere måske bemærke, at der kommer flere og flere postkasser med kun ét navn på. Antallet af singlehusstande er nemlig steget de seneste fem år, og under coronapandemien tog udviklingen for alvor fart.

Fra 2020-2021 steg tallet med 25.812, og senest – fra 2021-2022 – steg det med 28.237.