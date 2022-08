23/08/2022 KL. 19:00

Højt grundvand, nedgravede olietanke og transportkorridorer: Sådan sikrer du dig ved huskøb

En køberrådgiver giver her et overblik over de typiske faldgruber ved et boligkøb og kommer med råd til, hvordan man bedst undgår dem.