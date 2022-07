17/07/2022 KL. 20:00

For abonnenter

Høje priser og mangel på byggegrunde sender unge par til provinsen

I 2021 oplevede provinsen et byggeboom med en stigning i antallet af solgte byggegrunde. Modsat er det gået ned i landets to største byer, hvilket ifølge forsker skyldes priserne og en mangel på udbud. Et ungt aarhusiansk par måtte opgive drømmen om at bo i Aarhus for i stedet at få drømmehuset.