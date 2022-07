I Testrup har Margit og Frank Olesen skabt en romantisk oase

Da Margit og Frank Olesen for godt 40 år siden overtog Testrups gamle smedje med tilhørende have, var det langt fra det paradis, som man møder i dag. Huset var et dødsbo, og selvom parret kunne se, at der engang havde været en have, var alting efterhånden fuldstændigt vokset til. Der var græs og krat overalt, og rundt omkring stod der store gamle træer.