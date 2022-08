Arkitektens forvandling af en simpel skotøjsæske: »Det er et hus, som lægger op til at blive formet«

Ved første øjekast ser murermestervillaen fra 1954 lidt ydmyg ud, som den trykker sig inde i haven bag et dække af planter i den tætte forhave. Men så snart man træder indenfor, åbner huset sig op og slår ud med armene. Den enkle og langtfra prangende byggestil betyder, at huset er let at ændre på – og forbedre til at kunne imødekomme de