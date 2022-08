06/08/2022 KL. 14:00

På havnen i Køge ligger Danmarks første boligkarré opført af en gruppe borgere

I foreningen Fællesbyg Køge Kyst har beboerne været med helt fra de rå skitser til den færdige boligkarré. Men selvom samarbejdet har resulteret i et aktivt fællesskab, har det ikke kun været sjovt at være prøveklud for landets første store byggefællesskab, fortæller en af karréens beboere.