Det er kun syv år siden, de første helt trådløse in ear-høretelefoner, eller earbuds, kom på markedet. I et par år måtte forbrugerne leve med børnesygdomme, alt for kort batteritid og alt for høje priser, men i dag er standarden ”true wireless” – faktisk er det et særtilfælde, hvis en producent vælger at promovere et sæt in-ears med kabel.