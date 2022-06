25/06/2022 KL. 13:45

»Vi kan godt lide det nemme i, at køleskabet kan tale til os«

Smart homes bliver mere og mere udbredt, og i et lille hus i Nordjylland er der ikke sparet på de digitale løsninger. Tendensen er kommet for at vokse sig større, mener både en digital rådgiver og en livsstilsekspert.