18/06/2022 KL. 14:00

For abonnenter

De forelskede sig i udsigten og solgte det hus, de selv havde bygget

Egentlig var det slet ikke meningen, at familien Kleis skulle flytte, men da de så, at 1960’er-huset ved søen var til salg, kunne de ikke få det ud af hovedet. Det var en kabale at få købt og solgt på samme tid, men i dag er de lykkelige for, at det kunne lade sig gøre.