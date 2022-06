Grebsfri køkkener, minimalistiske badeværelser og hvide gipslofter er alle ting, som man absolut ikke finder i familien Hedal-Næsers bolig i Randers. De forelskede sig i det arkitekttegnede, gule murstenshus fra 1967 for halvandet år siden, og modsat så mange andre har de ikke gjort meget for at tidsoptimere boligen på 180 kvadratmeter.