Tre år skulle der gå, før Camilla Aakjær og hendes kæreste gik i gang med en omfattende renovering af deres hus i Holstebro. En renovering, der først var helt færdig bare en uge før, hun nedkom med parrets andet barn.

Det var nemlig vigtigt for dem, at de lærte huset at kende og fik afsøgt alle muligheder, før de gik i gang med renoveringen.