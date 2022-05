22/05/2022 KL. 16:35

For abonnenter

Dit næste boligfund findes på de sociale medier

Vintagebutikken Habengutt i Hjørring er en af et stigende antal virksomheder, der har succes med at sælge designklassikere over Instagram. Men er det sikkert at købe dyre møbelklassikere på den måde?