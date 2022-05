23/05/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Nye mødesteder blomstrer op i flere landsbyer

I landsbyen Stenvad på Norddjurs skal en gammel tørvefabrik omdannes til et nyt socialt mødested for en klynge af landsbyer, hvor affolkning og tomme huse har været en kendsgerning. Men kan yoga og fællesspisning gøre en forskel for landsbyerne, eller er udviklingen ved at vende af sig selv?