16/05/2022 KL. 20:10

For abonnenter

Da Danmark fik sit første sommerhusområde: »I dag er sommerhuset ofte stedet, hvor man gør noget, man ikke plejer«

I 1886 solgte staten et plantageområde og nogle klitter i et fiskerleje på den nordsjællandske kyst, og snart var landets første sommerhusområde en realitet. Ny bog udfolder historien om Danmarks enestående sommerhuskultur, og vi bringer et redigeret uddrag.