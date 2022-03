26/03/2022 KL. 14:00

Familieliv i farfars hus: »1960’er-byggerierne har både en enkelthed og en særlig varme, som nutidens nybyg ikke har«

Da han arvede sin farfars arkitekttegnede villa i Højbjerg, fik Mads Kistrup Jørgensen og hans kæreste Kathrine Andrea Kjærgaard en uventet mulighed for at blive husejere i en ung alder. 60’er-villaen har siden vist sig at passe perfekt til den lille families behov og smag.