18/04/2022 KL. 17:00

For abonnenter

Overalt i landet bliver der rejst byggerier med det grønne miljømærke

Et stigende antal bygherrer i hele landet viser interesse for at få deres bygninger svanemærket, heriblandt landets pensionsselskaber. Det er et vigtigt skridt i retning mod en mere klimavenlig byggebranche, mener forsker. Men er det noget, lejerne går op i?