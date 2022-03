Linda Coffs have byder på kuperede bede, forårsblomster og terrasseoaser

Haven er først og fremmest Linda Coffs. Lige fra hun var barn, har hun elsket at være i haven. Det begyndte allerede tidligt, hvor hun havde sit eget område i familiens have, og i dag boltrer hun sig på de ca. 900 kvadratmeter, der udgør hendes og Niels Coffs smukke have nord for København.

Da Linda Coff flyttede ind, havde