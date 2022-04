Nyt brand arbejder efter gamle snedkertraditioner: »Folk skal tænke på Træfolk, når de tænker nyt træbord«

For Brian Reinholt begyndte designeventyret for fem år siden, da han og hans kone erhvervede sig et landsted ved Daugaard Strand udenfor Vejle. I en af længerne indrettede han et lille hobbyværksted, hvor han lavede et plankebord til parrets eget hjem.

Det var en spændende opgave, og hurtigt derefter begyndte han at designe og producere