Farver har altid spillet en stor rolle i influencer Lisbeth Beck Mortensens indretning, og hun er ikke bange for at bruge alle nuancer på paletten. I familiens nybyggede hus i Hørning i Midtjylland har hun kombineret finurlige loppefund med gør det selv-projekter og opnået et personligt og levende udtryk.

Om det så er hjemmesyet påskepynt, et vitrineskab, der får en fin pastelfarve eller en hjemmelavet flisebænk til køkkenet, så er hun ikke bange for at slippe kreativit