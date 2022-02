I en patriciervilla i Køge har Tine Vigsø og hendes forlovede indrettet sig med masser af farver og hjemmelavede pyntegenstande. De har renoveret alle villaens rum, men har primært fokuseret på vægge og snedkererede løsninger i køkken og børneværelse samt nyt badeværelse.

Tine Vigsø er især glad for farver og specielle farvesammensætninger, så hun maler gerne om for at opnå den helt rigtige stemning. Det er også farverne, som hun får mest positiv respons på, men også de