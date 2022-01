Radiatorer kan gøre ondt i øjnene, men regningen for at skifte dem gør sandsynligvis mere ondt på pengepungen

Når vinden rusker og temperaturen daler, rykker vi indenfor, tænder levende lys og spiser varm mad – og skruer op for radiatorerne i hjemmet for at holde kulden på afstand. I gamle lejligheder og huse er radiatorerne sjældent rent pæne, men til gengæld holder de i mange, mange år, fortæller Kristian Kærsgaard Hansen fra Teknologisk Institut.