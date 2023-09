Den hvide Tesla glider gennem det idylliske norske landskab som et moderne indslag midt i en scene, der kunne have været malet for århundreder siden.

Midt det robuste terræn, hvor majestætiske klippeformationer stiger op fra jorden som stille vogtere af tiden, blinker solens refleksioner i karrosseriet, mens bilen forsigtigt manøvrerer forbi gamle træhuse, hvis træværk fortæller historier om generationer og tidens tand.