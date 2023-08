I horisontens skær træder en ny æra af elbiler frem, men nogle legender nægter at forsvinde i skumringen. Volkswagens tidløse Passat gør sig således klar til endnu en tur i bilverdenen.

Mens mange taler om den elektriske fremtid, vil Volkswagen vise, at klassikere med fossile motorer stadig har en vigtig rolle at spille. Dog ikke mere end, at seneste version af Passat, der har verdenspremiere, bliver den sidste af sin slags i Europa.