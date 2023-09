Beskrivelsen får dog flere nuancer, når batteriet er tømt for strøm, for så falder ydelsen til de 395 hk, som den sekscylindrede motor kan levere. Godt nok er der altid en smule strøm tilbage på batteriet til et kort peak på 510 hk, og i praksis er bilen hurtig nok.

Tørstig

Den helt store fordel ved Range Rover Sport PHEV er naturligvis det store batteri, som på papiret skulle kunne give en rækkevidde på op til 113 km.

Med til billedet af en gennemført bil hører, at batteriet kan lynlades med op til 50 kW, men så hurtigt gik det ikke i praksis, da vi gjorde forsøget. Vi nåede kun op omkring 30 kW ved DC-ladning. Muligheden for lynladning øger dog brugsværdien, fordi du så vil kunne lade med DC ved et supermarked, hvis ellers der er plads.

Totalt har vi tilbagelagt omkring 700 km i Range Rover Sport, og de fleste kilometer er sket med tomt batteri, og så kører bilen omkring 10 km/l.

Selv om Range Rover Sport er mindre end den normale Range Rover, så er bilen meget stor at komme rundt med i praksis, for den er både høj, lang og bred. For at bringe bilens venderadius ned er der baghjul, der aktivt styrer med.