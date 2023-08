Jeg har været ved at påkøre et får, der sov mageligt midt på en trafikeret hovedvej, og passeret en mand, der gik og slog græs – på taget af sit hus. Her er kun myg, der ikke kan lide menneskeblod, en rundkørsel dybt under havet og trods det omskiftelige vejr stort set ingen årstider – kort sagt et atypisk sted.

Derfor er det meget passende, at bilen, jeg sidder i, heller ikke er som de fleste, vi journalister får lov at teste. Fra min plads i det komfortable skålsæde er der således ikke udsigt til ret meget andet end de græsklædte bjerge på ydersiden af forruden. Alt, man normalt forbinder med et bilinteriør, er dækket af interimistiske klæder, og ud fra kludebunken stikker kun en minutiøs gearvælger og et fladbundet rat.