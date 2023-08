Opgradering til populær tysk miniklasse-SUV

Højere kugletryk

Som en nyhed har VW også øget anhængertrækkets kugletryk fra 55 til 75 kg, hvilket giver større muligheder for at trække en tung trailer. I samme forbindelse øges den maksimalt tilladte vægt af cykler, der kan transporteres på en cykelholder monteret på anhængertrækket. Det er især betydningsfuldt for transport af elcykler, som der bliver flere og flere af, og som typisk vejer 24-28 kg. Grundversionen, Life, kommer som udgangspunkt med nye 16-tommers alufælge og et læderbeklædt multifunktionsrat.

Topversionerne, Style og R-Line, har bl.a. IQ.Light LED-matrix-forlygterne som standardudstyr. Motorprogrammet ændres ikke og omfatter en 1,0 TSI-benzinmotor på 95 hk og 116 hk, begge med manuelt gear, samt en 1,5 TSI-motor på 150 hk med automatisk cylinderfrakobling og DSG-automatgear. Med faceliftet introduceres de tre nye farver: Grape Yellow, Clear Blue Metallic og Kings Red Metallic.

Den opgraderede model lanceres herhjemme i første kvartal af det nye år.