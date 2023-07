Et øjebliks uopmærksomhed kan have alvorlige konsekvenser, ikke kun i trafikken, men også når du tanker din bil. Hvis du i et uopmærksomt øjeblik bytter om på diesel- og benzinhanen, kan det hurtigt blive en bekostelig og besværlig affære at få bilen til at køre igen. Dette oplever man hos SOS Dansk Autohjælp, som sidste år måtte rykke ud til fejltankninger 4.700 gange, svarende til 90 gange om ugen.