Ny tysk stationcar bliver til muskelbil 

Der er spænding i direktørklassen af firmabiler, hvor der er store ændringer på vej. Kort tid efter at BMW har præsenteret den nye og syvende generation af den store 5-serie i sedan-udgaven, løfter det sydtyske firma nu sløret for Touring-varianten, der er BMW-sprog for stationcar.

Det sker med et formummet billede af stationcaren, der kommer næste år, men det viser, at det er en bil, der helt i den nye models ånd byder på organiske og bløde former. Luftmodstand er nemlig vigtigere end nogensinde, især når vi også får de elektriske i5 og i5 Touring på markedet i løbet af det næste år.