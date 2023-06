»Så ud over sikkerhedsdelen kan det blive en dyr fornøjelse med overvægt,« siger han.

Rent forsikringsmæssigt vil der også være konsekvenser, hvis man kører med overlæs.

Martin Messer Thomsen peger også på en problemstilling, der har været oppe at vende tidligere, men er blevet mere aktuel, i takt med at der er kommet fortsat flere elbiler ud på vejene.

»Hvis du sætter campingvogn på, skal du i mange tilfælde have B/E-kørekort (stort kørekort). Nogle elbiler har en egenvægt på 2.200 kg, og med familie, bagage og en fyldt campingvogn kan du hurtigt komme op på fire ton. Det kan blive særdeles dyrt, hvis du kører galt,« siger Martin Messer Thomsen.

Her er det i dag nødvendigt, at man skal tage det store kørekort, hvis vogntoget kommer over de 3.500 kg. Så på den front er vægten ekstra vigtig.

Christian Nolsøe fra Elbilforeningen, FDEL, mener, at overliggeren for, hvornår der kræves stort kørekort, skal flyttes.

»Jeg er ret sikker på, at man er nødt til at få kigget på det her. Det giver ikke mening, at man skal have et kategori B/E-kørekort, fordi der hænger et batteri under maven på bilen, når man skal flytte sig fra et sted til et andet. Det er klart, at det er der nogen, som skal forholde sig til,« siger Christian Nolsøe, der mener, at der må kunne findes en måde at trække batteriets ekstra vægt fra regnestykket.

Han nævner i den forbindelse, at det også har været foreslået med en totalvægt på 4.200 kg mod de 3.500 kg i dag, før man skal have det store kørekort.

Hør meget mere om biler i Jyllands-Postens bilpodcast ”Bilradio”. Den udkommer hver fredag.