Et frisk pust med sportslige køreegenskaber, der samtidig er et prisbilligt alternativ til VW ID.3.

Det var nogle af de skudsmål, som velfortjent bragte MG4 i finalen ved kåringen af Årets Bil 2023, der dog blev vundet af VW ID. Buzz.

Den nye elektriske hatchback fra MG havde dog også minusser som en simpel software, der ikke er let at betjene, og et uberegneligt sikkerhedssystem, hvor vejbaneassistenten kunne lave drastiske ryk i rattet. Især det sidste lovede MG at rette op på.