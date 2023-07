15/07/2023 KL. 18:00

Bedstefars bil er et dejligt minde

Frederik T. Frey er redaktør på opslagsværket Retro-Revyen. Han interesserer sig derfor professionelt for ældre biler og deres værdi. Originaliteten og værdien af hans gamle Ford 17M RS er dog ligegyldig, for den er et rullende minde om hans bedstefar.