15/07/2023 KL. 07:30

Skyggen af det franske familieikon

Renault Espace er her i sjette generation. Væk er tidligere tiders fokus på plads og fransk særprægethed. Navnet er stort set det eneste, der ikke er skiftet ud, for i praksis er den nye Espace blot en Renault Austral med et par mindre sæder på tredje sæderække.