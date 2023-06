Er der en elektrisk version af historisk bilmodel på vej?

VW har tidligere haft to generationer af den genopstandne folkevognsboble på programmet med konventionelle motorer. Det var New Beetle, der blev produceret fra 1997-2011, og Beetle, der var på programmet fra 2011-2019.

Med ID. Buzz har VW skabt en klar linje til den gamle Type 2-model og den forhistorie, som betyder meget i dagens markedsføring. Samme udvikling ses bl.a. hos Renault, som genfortolker de folkekære Renault 5- og Renault 4-modeller som elbiler.

På den anden side handler det også om at finde den rigtige balance mellem retrostyling og det at ville signalere noget nyt i en verden af elbiler og teknologi, som skal pege mest muligt fremad.

VW har dog angiveligt for et par år siden sikret sig rettighederne til navnet e-Beetle. Så muligheden for en elektrisk Boble er til stede i Wolfsburg. VW har tidligere bl.a. også samarbejdet med Marvel Studios omkring filmen ”Ant-Man and The Wasp: Quantumania” og Disney i en ”Star Wars”-serie. Filmen “Miraculous: Ladybug & Cat Noir”, der laves sammen med selskaberne ZAG og Mediawan Kids & Family, får international premiere 5. juli.