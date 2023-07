Tiltrængt facelift til populær minibil

Toyotas standard sikkerhedspakke får også nye funktioner. Kamera og radar, der er koblet op på den automatiske nødbremse, får længere rækkevidde og kan dermed opdage farer tidligere. Vejbaneassistenten er også blevet forbedret til at opdage krydsende trafik over to vejbaner samt cyklister og køretøjer, der kommer fra siden i et kryds. Der er også tilføjet en accelerationsbegrænser, der forhindrer pludselig acceleration, hvis bilen registrerer et køretøj foran.

Andre nye funktioner omfatter fartregulering, hvis den forankørende er et langsomt køretøj, og regulering af styrekraften i et sving, mens den adaptive fartpilot reagerer hurtigere, når et andet køretøj skifter vognbane. Som noget nyt kan bilen låses, og en række funktioner kan fjernstyres med en digital nøgle.

Toyota har ikke beskrevet ændringerne af bilens eksteriør, men de offentliggjorte billeder antyder små justeringer.

Den danske importør kan endnu ikke oplyse, hvornår den opgraderede Yaris ankommer til Danmark, men online-reservationer vil blive åbnet senere på året.