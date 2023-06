04/06/2023 KL. 09:30

Niels Damsgaard og hans Porsche 911 bryder med stereotyperne og kører i al slags vejr

Mange sportsvogne tilbringer for meget tid parkeret i opvarmet garage, og mange sportsvognsejere tilbringer for meget tid med at fokusere på status og fremtoning. Den fordom gør Niels Damsgaard og hans Porsche op med.